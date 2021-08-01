Матыцин: полуфинальный поединок боксера Замкового был полон красивой борьбы

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский боксер Андрей Замковой в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 69 кг показал яркий поединок. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В воскресенье Замковой стал бронзовым призером Олимпиады в Токио, проиграв в полуфинале кубинцу Роньелю Иглесиасу.

"Поздравляю Андрея Замкового с бронзой Олимпиады в Токио, - сказал Матыцин. - Для нашего капитана сборной России по боксу это уже вторая олимпийская медаль в карьере - на Играх-2012 он также занял третье место в этой весовой категории. Было видно, что Андрей подошел к Олимпиаде в хорошей физической и психологической форме, он уверенно шел по турнирной сетке".

"Полуфинальный бой с кубинцем, олимпийским чемпионом Лондона, получился ярким и полным красивой борьбы двух сильных соперников. Поздравляю с бронзой Олимпиады тренеров сборной и Федерацию бокса России. Желаем удачи российским боксерам на Играх в Токио. Вся Россия болеет за них", - добавил министр.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.