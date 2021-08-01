Терюшков: "Арена-Химки" готова принять перенесенный матч сборной России по футболу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Арена-Химки" готова принять матч национальной или молодежной сборных России по футболу в сентябре. Об этом ТАСС заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Предложений от Российского футбольного союза не поступало. С учетом календаря принять сборную сможем", - сказал Терюшков.

РФС 31 июля объявил о решении перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву из-за эпидемиологической ситуации, обе встречи запланированы на 7 сентября. Сборная России должна провести матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, молодежная команда проведет встречу в рамках отбора на чемпионат Европы - 2023. Перед перерывом на матчи сборных "Химки" 28 проведут домашний матч с "Нижним Новгородом" в рамках шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Игра с командой Хорватии, как и планировалось, состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, а встреча россиян с мальтийцами 7 сентября должна была пройти на "Волгоград Арене".