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Сборные по футболу

Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Специалист возглавлял команду с 2016 года
Андрей Шевченко EPA-EFE/Alessandro Garafallo
Описание
Андрей Шевченко
© EPA-EFE/Alessandro Garafallo

ТАСС, 1 августа. Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом специалист написал в своем Instagram.

"Сегодня закончился мой контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Я провел в сборной пять лет, это был тяжелый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который работал в команде, большое спасибо болельщикам за поддержку и критику, вместе нам удалось показать, что украинский футбол может быть конкурентоспособным и захватывающим", - написал Шевченко.

Шевченко 44 года, он возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Под его руководством команда одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. В июне сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, пробившись на турнир с первого места в квалификационном раунде.

В период игровой карьеры Шевченко выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". В составе Милана украинец становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В "Челси" он становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В "Динамо" Шевченко пять раз выигрывал чемпионат Украины и три раза - Кубок страны.

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