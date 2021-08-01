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XXXII летние Олимпийские игры

Юлимар Рохас из Венесуэлы с мировым рекордом победила в тройном прыжке на Олимпиаде

Серебро выиграла спортсменка из Португалии, бронза досталась испанке
Юлимар Рохас EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Юлимар Рохас
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас завоевала золотую медаль в тройном прыжке на Олимпийских играх в Токио.

25-летняя спортсменка показала результат 15,67 м. Она установила новый мировой рекорд, предыдущее достижение было установлено в 1995 году украинкой Инессой Кравец (15,50 м).

Второе место заняла Патрисия Мамона из Португалии (15,01 м), третьей стала испанка Ана Пелетейро (14,87 м).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141350
2США20221658
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия12191344
6Великобритания10101232
7Франция510621
8Южная Корея54817
9Нидерланды47617
10Германия441119
11Новая Зеландия43411
12Чехия4318
13Канада34613
14Швейцария34512
15Хорватия3227
16Италия381526
17Бразилия23510
18Тайвань2349
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
21Эквадор2002
23Испания1337
24Грузия1315
25Румыния1304
25Швеция1304
27ЮАР1203
27Гонконг1203
27Словакия1203
30Австрия1135
31Сербия1124
31Дания1124
33Ямайка1113
33Норвегия1113
33Бельгия1113
36Тунис1102
36Польша1102
38Турция1023
38Ирландия1023
38Израиль1023
41Эстония1012
41Узбекистан1012
41Фиджи1012
44Иран1001
44Таиланд1001
44Филиппины1001
44Бермудские острова1001
44Латвия1001
44Греция1001
44Эфиопия1001
44Белоруссия1012
44Катар2002
53Венесуэла1304
53Колумбия0213
55Доминиканская республика0202
56Украина0156
57Монголия0123
57Индонезия0123
59Куба0112
59Уганда0112
59Сан-Марино0112
59Индия0112
63Болгария0101
63Туркмения0101
63Иордания0101
63Северная Македония0101
67Казахстан0033
67Мексика0033
69Египет0022
69Азербайджан0022
71Аргентина0011
71Кувейт0011
71Кот-д'Ивуар0011
71Финляндия0011
71Португалия0112
71Малайзия0011

 

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