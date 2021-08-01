Юлимар Рохас из Венесуэлы с мировым рекордом победила в тройном прыжке на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас завоевала золотую медаль в тройном прыжке на Олимпийских играх в Токио.

25-летняя спортсменка показала результат 15,67 м. Она установила новый мировой рекорд, предыдущее достижение было установлено в 1995 году украинкой Инессой Кравец (15,50 м).

Второе место заняла Патрисия Мамона из Португалии (15,01 м), третьей стала испанка Ана Пелетейро (14,87 м).