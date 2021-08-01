Юлимар Рохас из Венесуэлы с мировым рекордом победила в тройном прыжке на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас завоевала золотую медаль в тройном прыжке на Олимпийских играх в Токио.
25-летняя спортсменка показала результат 15,67 м. Она установила новый мировой рекорд, предыдущее достижение было установлено в 1995 году украинкой Инессой Кравец (15,50 м).
Второе место заняла Патрисия Мамона из Португалии (15,01 м), третьей стала испанка Ана Пелетейро (14,87 м).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|13
|50
|2
|США
|20
|22
|16
|58
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Германия
|4
|4
|11
|19
|11
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|12
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|13
|Канада
|3
|4
|6
|13
|14
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|3
|8
|15
|26
|17
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|18
|Тайвань
|2
|3
|4
|9
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Эквадор
|2
|0
|0
|2
|23
|Испания
|1
|3
|3
|7
|24
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|25
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|25
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|27
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|27
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|30
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|31
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|31
|Дания
|1
|1
|2
|4
|33
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|33
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|33
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|36
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|36
|Польша
|1
|1
|0
|2
|38
|Турция
|1
|0
|2
|3
|38
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|38
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|41
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|41
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|41
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|44
|Иран
|1
|0
|0
|1
|44
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|44
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|44
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|44
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|44
|Греция
|1
|0
|0
|1
|44
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|44
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|44
|Катар
|2
|0
|0
|2
|53
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|53
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|56
|Украина
|0
|1
|5
|6
|57
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|57
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|59
|Куба
|0
|1
|1
|2
|59
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|59
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|59
|Индия
|0
|1
|1
|2
|63
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|63
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|63
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|63
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|67
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|69
|Египет
|0
|0
|2
|2
|69
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|71
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|71
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|71
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|71
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|71
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|71
|Малайзия
|0
|0
|1
|1