Российские фехтовальщики завоевали восемь медалей на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские фехтовальщики завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио и победили в медальном зачете.

В воскресенье мужская сборная России по фехтованию на рапирах стала серебряным призером в командном первенстве. Медали завоевали Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Ранее женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина, запасной была Светлана Шевелева. Победа саблисток в командном первенстве позволила сборной России досрочно выиграть общий зачет в фехтовании.

Также золотые медали завоевали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в командном турнире по фехтованию на рапирах, Позднякова - в индивидуальных соревнованиях на шпагах.

Серебряными призерами в мужском командном турнире на шпагах стали Сергей Бида, Николай Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос, серебряные медали также завоевали Дериглазова (рапира) и Великая (сабля). Обладательницей бронзовой медали стала Коробейникова (рапира).

В общем зачете соревнований по фехтованию вторыми стали французы (2-2-1), третьими - представители Южной Кореи (1-1-3). В общем медальном зачете лидирует команда Китая (23 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей). Вторыми идут американцы (20-21-16), третьими - японцы (17-5-9). Сборная России занимает пятое место (12-19-13).