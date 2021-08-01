Итальянец Джейкобс победил в забеге на 100 м на Олимпийских играх

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Итальянский легкоатлет Марсель Джейкобс завоевал золотую медаль в беге на 100 м на Олимпийских играх.

Спортсмен преодолел дистанцию за 9,80 секунды. Второе место занял американец Фред Керли (9,84), третье - канадец Андре Де Грасс (9,89).

На трех предыдущих Олимпиадах лучшим в беге на 100 м был представитель Ямайки Усэйн Болт. Ему принадлежит мировой рекорд на этой дистанции (9,58).

Джейкобсу 26 лет, он является чемпионом Европы в помещении 2021 года в беге на 60 м. Он стал первым итальянцем, завоевавшим золотую медаль в беге на 100 м на Олимпийских играх и первым европейским спортсменом с 1992 года, тогда первым стал британец Линфорд Кристи. Последним итальянским легкоатлетом, выигравшим олимпийские соревнования по бегу на короткие дистанции, был Ливио Беррути, победивший в забеге на 200 м в 1960 году.