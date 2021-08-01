Мамедов отметил, что российские фехтовальщики показали великолепный результат на Играх

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские фехтовальщики показали великолепный результат на Олимпийских играх в Токио, можно было только мечтать о таком количестве наград. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

В воскресенье российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. Россияне заняли первое место в медальном зачете в фехтовании, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды.

"Результат, который показали фехтовальщики, назову великолепным. Об этом можно было только мечтать, - отметил Мамедов. - У нас три откровенно потерянные возможности: бой Дериглазовой и Кифер, поражения Камиля Ибрагимова и Кирилла Бородачева, а больше мы не теряли. Больше приобрели - командное серебро в шпагах и командную рапиру".

"Мы привыкли, что нас быстро забывают, у нас вид спорта аристократический. Олимпиада раз в четыре года, а так все всегда про футбол. Забудут или не забудут, но уже вторую Олимпиаду великолепно показывает себя фехтование, это большая заслуга нашего попечителя. Сейчас люди, которые вообще не занимаются спортом, смотрят соревнования", - добавил Мамедов.

Главный тренер команды отметил, что фехтовальщики не планируют отмечать успех в Олимпийской деревне. "Олимпийская деревня и зал, все строго. И улететь надо домой в 48 часов, с этим тоже строго, - пояснил Мамедов. - Хочу поблагодарить за энергетику со всех городов, за нас уже заранее радовались".