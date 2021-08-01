Мамедов: вся команда российских фехтовальщиков получит премии за Олимпиаду

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Все российские фехтовальщики, участвовавшие в Олимпийских играх в Токио, будут премированы. Об этом рассказал журналистам главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Сборная России выиграла медальный зачет в фехтовании по итогам Олимпийских игр. Россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и бронзовую награды. На втором месте французы, на третьем - команда Южной Кореи.

"Наш попечитель сказал, что всех премирует, не только медалистов. Спортсмены ощущают эту заботу. [Светлана] Шевелева не фехтовала в финале, у нее нет четвертой медали, но он такие вещи понимает. Она их [партнеров по команде] разминала с утра до вечера, готовила, всю программу с ними прошла", - сказал Мамедов.

Олимпиада завершится 8 августа.