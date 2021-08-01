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XXXII летние Олимпийские игры

Мамедов: вся команда российских фехтовальщиков получит премии за Олимпиаду

По словам главного тренера сборной России по фехтованию, премируют не только медалистов, но всех членов сборной
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Все российские фехтовальщики, участвовавшие в Олимпийских играх в Токио, будут премированы. Об этом рассказал журналистам главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Сборная России выиграла медальный зачет в фехтовании по итогам Олимпийских игр. Россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и бронзовую награды. На втором месте французы, на третьем - команда Южной Кореи.

"Наш попечитель сказал, что всех премирует, не только медалистов. Спортсмены ощущают эту заботу. [Светлана] Шевелева не фехтовала в финале, у нее нет четвертой медали, но он такие вещи понимает. Она их [партнеров по команде] разминала с утра до вечера, готовила, всю программу с ними прошла", - сказал Мамедов.

Олимпиада завершится 8 августа.

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