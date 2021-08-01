Пилот "Формулы-1" Мазепин сошел с гонки в Венгрии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин сошел с гонки Гран-при Венгрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме "Хунгароринг".

Россиянин на пит-лейне столкнулся с гонщиком "Альфа-Ромео" Кими Райконенном. РФинн при выезде с бокса врезался в переднее колесо болида Мазепина.

Гонка в Венгрии продолжается, лидирует француз Эстебан Окон из "Альпин".

Никита Мазепин занимает последнее место в общем зачете сезона, не сумев набрать ни одного очка.