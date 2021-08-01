Китаянка Юйчэнь Фэй стала олимпийской чемпионкой по бадминтону

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Китайская бадминтонистка Юйчэнь Фэй обыграла представительницу Тайваня Тцынь Тай в финальном матче олимпийского турнира в женском одиночном разряде.
Встреча завершилась со счетом 21:18, 19:21, 21:18. Обладательницей бронзовой награды стала представительница Индии Пусарла Синдиху. Россиянка Евгения Костецкая не сумела выйти из группы.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|24
|14
|13
|51
|2
|США
|20
|23
|16
|59
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Италия
|4
|8
|15
|27
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|4
|11
|19
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Эквадор
|2
|0
|0
|2
|21
|Катар
|2
|0
|0
|2
|24
|Испания
|1
|3
|3
|7
|25
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|26
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|26
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|26
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|29
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|29
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|29
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|32
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|33
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|33
|Дания
|1
|1
|2
|4
|35
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|35
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|35
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|38
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|38
|Польша
|1
|1
|0
|2
|40
|Турция
|1
|0
|2
|3
|40
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|40
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|43
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|43
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|43
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|43
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|47
|Иран
|1
|0
|0
|1
|47
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|47
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|47
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|47
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|47
|Греция
|1
|0
|0
|1
|47
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|54
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|56
|Украина
|0
|1
|5
|6
|57
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|57
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|59
|Куба
|0
|1
|1
|2
|59
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|59
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|59
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|59
|Индия
|0
|1
|1
|2
|64
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|64
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|64
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|64
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|68
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|70
|Египет
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|72
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|72
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|72
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|72
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|72
|Малайзия
|0
|0
|1
|1