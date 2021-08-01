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XXXII летние Олимпийские игры

Китаянка Юйчэнь Фэй стала олимпийской чемпионкой по бадминтону

Серебро досталось представительнице Тайваня, бронзу взяла спортсменка из Индии
Юйчэнь Фэй EPA-EFE/Kimima Mayama
Описание
Юйчэнь Фэй
© EPA-EFE/Kimima Mayama

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Китайская бадминтонистка Юйчэнь Фэй обыграла представительницу Тайваня Тцынь Тай в финальном матче олимпийского турнира в женском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 21:18, 19:21, 21:18. Обладательницей бронзовой награды стала представительница Индии Пусарла Синдиху. Россиянка Евгения Костецкая не сумела выйти из группы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай24141351
2США20231659
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия12191344
6Великобритания10101232
7Франция510621
8Южная Корея54817
9Италия481527
10Нидерланды47617
11Германия441119
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
21Эквадор2002
21Катар2002
24Испания1337
25Грузия1315
26Румыния1304
26Швеция1304
26Венесуэла1304
29ЮАР1203
29Гонконг1203
29Словакия1203
32Австрия1135
33Сербия1124
33Дания1124
35Ямайка1113
35Норвегия1113
35Бельгия1113
38Тунис1102
38Польша1102
40Турция1023
40Ирландия1023
40Израиль1023
43Эстония1012
43Узбекистан1012
43Фиджи1012
43Белоруссия1012
47Иран1001
47Таиланд1001
47Филиппины1001
47Бермудские острова1001
47Латвия1001
47Греция1001
47Эфиопия1001
54Колумбия0213
55Доминиканская республика0202
56Украина0156
57Монголия0123
57Индонезия0123
59Куба0112
59Уганда0112
59Сан-Марино0112
59Португалия0112
59Индия0112
64Болгария0101
64Туркмения0101
64Иордания0101
64Северная Македония0101
68Казахстан0033
68Мексика0033
70Египет0022
70Азербайджан0022
72Аргентина0011
72Кувейт0011
72Кот-д'Ивуар0011
72Финляндия0011
72Малайзия0011

 

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