Легкоатлет Иванюк свой результат на Олимпиаде описал словами "не день Бекхэма"

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк свой слабый результат на Олимпийских играх в Токио объяснил тем, что не сумел реализовать свой потенциал. Об этом он рассказал журналистам после соревнований.

Призеры чемпионата мира россияне Михаил Акименко и Иванюк остались за чертой призеров на Олимпиаде. Первое место поделили катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Они не взяли высоту 2,39 м, отказались от дальнейших попыток и разделили победу с результатом 2,37 м.

"Я не ожидал, что ребята так круто выступят, я рассчитывал, что высота 2,33 с любой попытки - это железобетонный призер. Но не тут-то было. Что могу сказать про себя? Не день Бекхэма. После квалификации можно было результат спихнуть на акклиматизацию и бессонную ночь, но сегодня все было хорошо - и по состоянию, и по форме", - сказал Иванюк.

"Но реализовать свой потенциал я не смог. Хотя тренер был и подсказывал все как надо. Плюс соревнования получились довольно растянутыми, они очень долго шли, я с таким раньше не сталкивался, я прям устал. Сейчас дойду до кровати, завалюсь и буду спать", - добавил он.