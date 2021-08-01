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XXXII летние Олимпийские игры

Рублев назвал исторической победу в финале олимпийского турнира в Токио в миксте

По словам новоиспеченного олимпийского чемпиона, нельзя было представить лучшего сценария для российских теннисистов на Олимпиаде
Андрей Рублев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев считает историческим финальный матч в соревнованиях смешанных пар на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Анастасия Павлюченкова и Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде.

"Получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой - это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. Это не описать словами. Вся жизнь пролетает в такой момент - как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Это феерия настоящая", - сказал Рублев.

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