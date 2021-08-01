Определились участники плей-офф мужского олимпийского гандбольного турнира

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Стали известны участники четвертьфиналов мужского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

В последнем туре группы A сборная Франции уступила норвежцам (29:32), немецкие гандболисты обыграли бразильцев (29:25), сборная Испании была сильнее аргентинской команды (36:27). Первое место в группе заняла сборная Франции (8 очков), далее идут команды Испании (8), Германии, Норвегии (по 6), Бразилии (2), Аргентины (0).

В матчах пятого тура группы B сборная Швеции обыграла датчан (33:30), японцы были сильнее португальских гандболистов (31:30), сборная Египта победила команду Бахрейна (30:20). Первое место заняла сборная Дании (8), далее расположились команды Египта, Швеции (по 8), Бахрейна, Португалии и Японии (по 2).

Из двух групп в плей-офф вышли по четыре команды. В четвертьфинале состоятся матчи Франция - Бахрейн, Германия - Египет, Швеция - Испания и Дания - Норвегия. Встречи 1/4 финала пройдут 3 августа. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Дании.

Сборная России не принимает участия в мужском гандбольном турнире. Финал пройдет 7 августа.