Саблистка Никитина рассказала о желтой карточке тренеру в финале Олимпиады

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб и члены женской сборной России по фехтованию на саблях, которая стала олимпийским чемпионом в командном турнире, не поняли, почему по ходу финала дали желтую карточку тренеру Ольги Никитиной. Об этом Никитина рассказала ТАСС по прибытии в Москву из Токио.

Российская сборная в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Никитиной и Светланы Шевелевой (запасная) в финале победила француженок со счетом 45:41. Во время решающего поединка судья показал желтую карточку тренеру за излишнюю эмоциональность.

"Еще не ощущаю, что олимпийская чемпионка, мечтала о золоте давно. Понимала, что у нас очень сильная команда, что мы можем все, а когда 45-й удар нанесла, поняла, что это космос. Потом была темнота в глазах, чего-то не помню, потому что была безумно счастлива", - сказала Никитина.

"За что была показана желтая карточка тренеру? На самом деле мы сами не поняли. Из-за того, что это была последняя встреча, мы не стали возмущаться. Он был на трибуне, но мы не поняли", - добавила спортсменка.

Никитина отметила, что мечтает о еще одной золотой медали Олимпиады. "Я не знаю, когда у нас следующий сбор, я пока буду тренироваться, но общих тренировок не будет до сентября. Для начала хотелось бы отобраться на следующие Олимпийские игры, но вообще мечтаю о еще одном золоте", - сказала спортсменка.

Олимпиада завершится 8 августа.