Саблистка Великая рассказала, что опыт и мастерство помогли ей в финале Олимпиады

Женская сборная России в субботу завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная). В воскресенье команда прибыла в аэропорт Шереметьево.

"У меня была небольшая травма ноги, но она мне доставляла дискомфорт при движении, - сказала Великая. - Переживала, что если со мной фехтовать на скорости, то я проиграю, поэтому даже хотели поменять меня, но я нашла в себе силы и справилась благодаря опыту и мастерству. Сейчас присутствует безграничное счастье. Раньше была олимпийская медаль, но посмотрите, сколько людей пришли, сколько болеют за нас, это так важно, это мотивирует на 100%".

Золотые медали получили только те спортсменки, которые приняли участие в финальном матче, поэтому Шевелевой награда не досталась. "Действительно ли я готова была отдать медаль Светлане? Нет, я не знаю, я поддерживаю Свету, но у нас не было такого запаса, чтобы тренеры поменяли спортсмена. Просто это неинтересно и некрасиво, что значит отдать? Все мы боролись, она это понимает", - сказала Великая.

"Я не смогу помочь Светлане, отдам я ей медаль или нет. Такие суровые и жесткие правила к спортсмену, который отбирался весь сезон на Олимпиаду, на полном праве поехал в составе команды, но не имеет возможности выступить, это, конечно, несправедливо. Я надеюсь, что в будущем найдут вариант изменить ситуацию, чтобы у запасного была возможность выступать или проводить эти замены в фехтовании", - заключила спортсменка.

Великой 36 лет, ранее на Олимпиаде в Токио она завоевала серебро в личных соревнованиях, проиграв в финале Поздняковой. Великая является двукратным олимпийским чемпионом в командном первенстве и трехкратным серебряным призером в личном турнире.