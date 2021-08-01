Матыцин: гимнастка Ильянкова показала прекрасную готовность на Олимпиаде

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Анастасия Ильянкова показала прекрасную готовность и мастерство на Олимпийских играх. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в упражнениях на разновысоких брусьях, показав результат 14,833 балла. Золото выиграла представительница Бельгии Нина Дервал (15,200), бронзу - американка Суниса Ли (14,500). Россиянка Ангелина Мельникова заняла последнее, восьмое место (13,066).

"Поздравляю Анастасию Ильянкову с серебром Олимпиады в Токио. На первых Олимпийских играх в карьере наша спортсменка показала прекрасную готовность к соревнованиям и свое мастерство. Она добилась отличного результата на брусьях и уступила лишь представительнице Бельгии", - сказал Матыцин.

"Наши спортсмены завоевали в Токио уже пятую медаль в спортивной гимнастике. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Федерацию спортивной гимнастики России и желаю российским гимнастам и гимнасткам удачи в заключительных видах программы Игр-2020", - добавил он.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.