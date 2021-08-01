В чемпионате России по футболу сезона-2021/22 зафиксирована первая ничья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. "Урал" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 1:1 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене", на матче могли присутствовать не более 500 болельщиков.

На матче РПЛ в Екатеринбурге в течение пяти минут не работало освещение

В составе "Урала" гол забил Андрей Панюков (32-я минута). У "Нижнего Новгорода" отличился Тимур Сулейманов (55).

На 84-й минуте на стадионе пропало освещение, игра была приостановлена на пять минут.

В первом туре РПЛ не было зафиксировано ни одного ничейного результата - впервые в истории высшего дивизиона чемпионата России. В четырех предыдущих матчах второго тура команды также ни разу не поделили очки. Таким образом, "Урал" и "Нижний Новгород" сыграли первую ничью в сезоне.

После двух туров "Урал" набрал одно очко и занимает 10-е место в таблице. "Нижний Новгород" набрал 4 очка, команда идет на четвертом месте.

В следующем туре "Нижний Новгород" 7 августа сыграет в гостях со "Спартаком". "Урал" на выезде встретится с "Сочи" 9 августа.