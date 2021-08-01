Российская микст-зона. Итоги девятого дня Олимпийских игр

В воскресенье российские спортсмены завоевали семь наград, единственное золото на счету теннисистов Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, победивших в финале соревнований смешанных пар Елену Веснину и Аслана Карацева

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены в девятый день Олимпийских игр завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды. В общем зачете российская команда занимает пятое место, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Обладателями высших наград стали теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, победившие в финале соревнований смешанных пар Елену Веснину и Аслана Карацева, которые стали серебряными призерами. Павлюченкову и Рублева поздравил президент России Владимир Путин. "Своим победным выступлением вы вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса. Особые слова благодарности тренерам, наставникам, специалистам сборной, вашим товарищам по команде - всем, кто поддерживал вас на пути к успеху и обеспечил зрелищный российский финал в соревнованиях по теннису в смешанном парном разряде", - говорится в поздравительной телеграмме. Серебряную награду завоевала мужская сборная России по фехтованию на рапирах в командных соревнованиях. Серебро в одиночном мужском теннисном турнире на счету Карена Хачанова, а также гимнастки Анастасии Ильянковой (разновысокие брусья). Бронзовые медали российской команде принесли боксеры Имам Хатаев (весовая категория до 81 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг). Всего в воскресенье было разыграно 25 комплектов медалей. Лучшие в теннисе Сборная России заняла первое место в медальном зачете в теннисе, завоевав одну золотую и две серебряные медали. На Играх в теннисе разыгрывалось пять комплектов наград.

Последний раз до этого российские теннисисты становились первыми в олимпийском медальном зачете в 2008 году, тогда российская сборная выиграла одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль. На предыдущих Олимпийских играх российские теннисисты завоевали одну золотую медаль и разделили второе место со сборными Великобритании, Пуэрто-Рико и Испании. "У американцев ежегодный бюджет - 300 млн долларов, а у нас - 7 млн. И какие у них результаты? А мы везде наверху. У меня простое правило: много денег - много чемпионов, мало - один. Но Олимпиада в Токио, безусловно, стала для нас чрезвычайно успешной", - сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде. "Никто в нас особо не верил до начала турнира, но мы смогли выиграть олимпийское золото. Турнир был драматичным. И сейчас могу сказать одно - моя мечта сбылась", - сказала Павлюченкова после матча. "Получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой - это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. Это не описать словами. Вся жизнь пролетает в такой момент - как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Это феерия настоящая", - отметил Рублев.

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Первый после Кафельникова Хачанов стал третьим отечественным теннисистом, выигравшим медаль Олимпиады в мужском одиночном разряде. На Играх 1992 года бронзу завоевал Андрей Черкасов, в 2000 году золотым призером стал Евгений Кафельников. В воскресенье Хачанов в финальном матче уступил Александру Звереву из Германии со счетом 3:6, 1:6.

"Зверев лучше подавал и принимал. Я не видел, чтобы он играл в такой теннис, как сегодня. Но серебро Карена - это успех, безусловно", - сказал Тарпищев. Во время финала теннисного турнира несколько десятков японцев вышли на акцию протеста против Олимпиады к теннисному парку. Толпа скандировала: "Остановите Олимпиаду". Крики протестующих были слышны в том числе на центральном корте, где проходила встреча. К концу первого сета акция закончилась. "Конечно, я прекрасно слышал крики за пределами стадиона, - сказал Хачанов. - Просил что-то предпринять, но ничего не сделать тут. Мы привыкли играть на переполненных стадионах. Но когда тихо, как здесь, ты слышишь каждый звук". Единственный российский олимпийский чемпион по теннису в мужском одиночном разряде Кафельников прокомментировал игру Хачанова в финале. "Думаю, тут есть несколько факторов. Во-первых, весомость финального матча наложила определенную психологическую тяжесть на плечи Карена, во-вторых, его соперник провел идеальнейший матч и практически не оставил шансов Хачанову. Хочу подчеркнуть, что сегодняшний матч не Карен проиграл, а его соперник выиграл. Обидно, но такова судьба", - сказал Кафельников. "Рад ли, что остаюсь единственным российским олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде? Ерунда абсолютная! Я уже говорил, что был бы очень рад, если бы Карен завоевал олимпийское золото. Он как никто заслуживал этого, но спорт, к сожалению, такая штука - складывается не так, как ты прогнозируешь", - отметил собеседник агентства.

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Будущие чемпионы Мужская сборная России стала серебряным призером в командном турнире по фехтованию на рапирах, в финале россияне уступили французам со счетом 28:45. Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Бронзовыми призерами стали американцы, победившие в поединке за третье место японских рапиристов (45:31).

"Финал у нас был с серьезным соперником, надо учитывать, что наша мужская сборная по рапире очень молодая, трем ребятам по 20 лет. Они одного возраста, Сафин поехал как бы запасным, но пришлось заменить Мыльникова в бою с американцами, он нормально вошел в бой. Здесь не получилось, французы оказались сильнее, опытнее, у них очень хорошая команда, замечательные бойцы. В Рио-де-Жанейро наша мужская рапира тоже состязалась с этой командой за золотые медали", - отметил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов. "Успех налицо, таким составом выиграть медаль - это очень престижно для ребят. Надеюсь, эти ребята и составят костяк нашей будущей сборной на следующих Олимпиадах. Наверняка у них еще будут золотые медали, я в этом не сомневаюсь", - добавил собеседник ТАСС. Российские рапиристы дважды становились олимпийскими чемпионами в командном первенстве (1996, 2016), на Играх в Рио-де-Жанейро в составе команды выступал Тимур Сафин. Также на счету мужской сборной России одна бронзовая медаль Игр (2004). Советские рапиристы завоевали на Олимпийских играх три золотые (1960, 1964, 1988) и три серебряные медали (1968, 1972, 1980). Всего российские фехтовальщики завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио и победили в медальном зачете. "Результат, который показали фехтовальщики, назову великолепным. Об этом можно было только мечтать, - отметил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов. - У нас три откровенно потерянные возможности: бой Дериглазовой и Кифер, поражения Камиля Ибрагимова и Кирилла Бородачева, а больше мы не теряли. Больше приобрели - командное серебро в шпагах и командную рапиру". Смотивировали на медаль Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль в упражнениях на разновысоких брусьях, российская спортсменка показала результат 14,833 балла. Золото выиграла представительница Бельгии Нина Дервал (15,200), бронзу - американка Суниса Ли (14,500). Россиянка Ангелина Мельникова заняла последнее, восьмое место (13,066).

"Ильянкова хорошо сделала практически всю свою программу. Единственное - не соединила перелеты, но сильно это не повлияло на программу. На золото было сложно претендовать, потому что у Нины Дервал намного выше база. Но то, что она завоевала серебро, - это очень хорошо", - такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка в этом виде программы Алия Мустафина. Ильянковой 20 лет, она является чемпионкой мира (2019). 21-летняя Дервал по два раза выигрывала мировое первенство (2018, 2019) и чемпионат Европы (2017, 2018). Успех подруг по сборной России, выигравших ранее золото в командном многоборье, мотивировал гимнастку. "На данный момент я просто счастлива, я очень довольна собой, - призналась Ильянкова. - На этой Олимпиаде я постоянно ждала. Первый день квалификации я ждала, когда все девочки выступят, потом я ждала целую неделю своего выступления, и сейчас я ждала шесть часов до выхода". "Когда девочки вошли в номер с золотыми медалями, я тоже захотела себе медаль. У меня моментально поднялось настроение, и я сразу смотивировала себя сделать программу и получить медаль", - добавила гимнастка, не выступающая в гимнастическом многоборье.

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Боксеры в бронзе Россиянин Имам Хатаев проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру в полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 кг. Встреча завершилась поражением 26-летнего россиянина раздельным решением судей (1:4). Встречи за третье место регламентом не предусмотрено, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр. "Я сделал все, что мог, считаю, что выиграл этот бой. Не согласен с решением судей. Считаю, что в третьем раунде я больше нанес ударов, а он просто бегал, - сказал Хатаев журналистам. - В профессионалах буду выступать, думаю, буду заканчивать". Еще один российский боксер Андрей Замковой стал бронзовым призером в весовой категории до 69 кг. В полуфинале 34-летний россиянин проиграл кубинцу Роньелю Иглесиасу единогласным решением судей (0:5). По словам главного тренера сборной России Виктора Фархутдинова, Замковой планирует завершить карьеру после Олимпийских игр. "Да, конечно [завершит карьеру]. Жалко, очень хороший боксер, очень хороший человек, капитан команды, - сказал Фархутдинов. - Хотелось бы, чтобы у него было золото, но мы думаем одно, а жизнь решает другое". В активе Замкового также бронза Олимпиады в Лондоне. Он является чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства, победителем Универсиады. Травма дня Российская легкоатлетка Дарья Клишина не квалифицировалась в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину. В двух первых попытках россиянка сделала заступ, третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы.

Клишина покинула стадион в инвалидном кресле. Позднее пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко рассказала журналистам, что спортсменка пройдет медобследование. "Даша сама идти не может, на ногу не наступить, - сказала Глущенко. - Подозрение на надрыв задней поверхности бедра, дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях". Травматолог-ортопед медцентра в Олимпийской деревне Максим Величко сообщил, что пока сложно делать прогнозы по восстановлению спортсменки. "Исходя из жалоб и данных осмотра, можно думать о повреждении задней группы мышц правого бедра, - отметил Величко, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Центра спортивной медицины ФМБА. - УЗИ не исключает повреждения второй степени, для уточнения диагноза и определения протяженности повреждения планируется МРТ. Лечение проводится согласно международному протоколу ведения пациентов с подобными повреждениями, прогноз по срокам восстановления пока неопределенный". "Мне очень грустно от того, что произошло с Дашей. Человек ехал показать на Олимпийских играх хороший результат, поэтому для Клишиной сегодня случилась настоящая трагедия. Понятно, что мы сами это все переживем, но на месте Даши сейчас, наверное, никто не захотел бы оказаться. Буду надеяться, что с этим всем как-то справится, но все равно заноза от этой олимпийской драмы останется в ее сердце навсегда", - сказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

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Коронавирус Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте оргкомитета "Токио-2020". Среди инфицированных один спортсмен. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 264. Гендиректор оргкомитета Игр Тосиро Муто заявил в воскресенье на пресс-конференции, что текущая динамика заражений находится на ожидаемом уровне. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.