Матч квалификации Лиги конференций "Сочи" - "Партизан" пройдет без зрителей

ТАСС, 1 августа. Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между российским клубом "Сочи" и сербским "Партизаном" пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

Встреча состоится 5 августа на стадионе "Фишт". Ответная игра пройдет в Сербии 12 августа.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае матч третьего отборочного раунда Лиги конференций "Сочи" - "Партизан" наш клуб вынужден провести без зрителей. Данное решение принято на основании распоряжений от Роспотребнадзора Краснодарского края и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Согласно этим документам, проведение матча в присутствии зрителей 5 августа невозможно", - говорится в сообщении.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.