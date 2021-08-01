Семак: футболистам "Зенита" было сложно распределять силы в игре с "Ростовом"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Футболистам "Зенита" на старте сезона пока сложно правильно распределять силы на весь матч, поэтому во встрече с "Ростовом" не всегда получалось поддерживать необходимый темп. Такое мнение высказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак газете "Спорт-Экспресс".

В воскресенье в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" в гостях обыграл "Ростов" со счетом 4:2.

"В первом тайме был перерыв на водопой, и я сказал игрокам прибавить. Мы и прибавили. Ребятам сложно распределять силы. Наверное, боялись, что их не хватит, не получится поддерживать темп, быстро играть", - сказал Семак.

"Зенит" набрал 6 очков в двух матчах и вышел на первое место в РПЛ. В следующем туре "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с "Краснодаром" 7 августа.