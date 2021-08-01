{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Семак: футболистам "Зенита" было сложно распределять силы в игре с "Ростовом"

Главный тренер петербуржцев отметил, что его команда пока не может поддерживать нужный темп на протяжении всей встречи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Футболистам "Зенита" на старте сезона пока сложно правильно распределять силы на весь матч, поэтому во встрече с "Ростовом" не всегда получалось поддерживать необходимый темп. Такое мнение высказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак газете "Спорт-Экспресс".

В воскресенье в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" в гостях обыграл "Ростов" со счетом 4:2.

"В первом тайме был перерыв на водопой, и я сказал игрокам прибавить. Мы и прибавили. Ребятам сложно распределять силы. Наверное, боялись, что их не хватит, не получится поддерживать темп, быстро играть", - сказал Семак.

"Зенит" набрал 6 очков в двух матчах и вышел на первое место в РПЛ. В следующем туре "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с "Краснодаром" 7 августа.

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
XXXII летние Олимпийские игры
Чехия предложила убежище белорусской спортсменке Тимановской
Министр иностранных дел республики Якуб Кулганек считает ситуацию вокруг спортсменки скандальной
Чехия предложила убежище белорусской спортсменке Тимановской
Читать полностью