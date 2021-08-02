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XXXII летние Олимпийские игры

На Олимпийских играх в Токио выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 281

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 17 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 281.

Олимпиада завершится 8 августа.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.

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XXXII летние Олимпийские игры
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