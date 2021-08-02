В оргкомитете Олимпиады в Токио заявили, что жестко реагируют на нарушение карантина

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио применяет жесткие санкции к нарушителям карантинного режима. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе оргкомитета.

"Мы постоянно работаем над установлением фактов (например, прошло ли 14 дней с момента прибытия вовлеченных лиц в Японию) любых и всех предполагаемых нарушений, о которых нам известно, включая случаи из сообщений средств массовой информации. Мы подвергаем этих людей строгим штрафам в случае подтверждения совершения действий, противоречащих правилам. Оргкомитет продолжит выявлять любые нарушения правил и реагировать на них, оперативно выясняя факты по каждому делу и принимая решительные меры", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио с начала соревнований лишил аккредитации шесть человек в связи с различными нарушениями.

Организаторы Игр строго ограничивают перемещение спортсменов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и не допускают их контактов с жителями Японии. Атлетам разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада завершится 8 августа.