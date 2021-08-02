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XXXII летние Олимпийские игры

Грек Тентоглу стал олимпийским чемпионом в прыжках в длину

Победитель в лучшей попытке показал результат 8,41 метра
Милтиадис Тентоглу AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Милтиадис Тентоглу
© AP Photo/Matthias Schrader

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Греческий легкоатлет Милтиадис Тентоглу завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в длину.

Победитель в лучшей попытке показал результат 8,41 метра. Второе место занял кубинец Хуан Мигель Эчеваррия, который прыгнул на такое же расстояние. Грек опередил кубинца, так как во второй лучшей попытке показал результат 8,15 метра, а его соперник - 8,09 метра. Бронзу завоевал представитель Кубы Майкель Массо (8,21).

Тентоглу 23 года. Он является чемпионом Европы 2018 года и победителем европейских первенств 2019 и 2021 годов в помещении. 22-летний Эчеваррия становился бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

В медальном зачете Олимпиады лидирует команда Китая, завоевавшая 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (20-23-16), третьими идут японцы (17-5-9). Российская команда располагается на пятой строчке (12-19-13).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай24141351
2США20241660
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия12191344
6Великобритания10101232
7Франция510621
8Южная Корея54817
9Италия481527
10Нидерланды47617
11Германия441119
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
21Эквадор2002
21Катар2002
21Греция2002
25Испания1337
26Грузия1315
27Румыния1304
27Швеция1304
27Венесуэла1304
30ЮАР1203
30Гонконг1203
30Словакия1203
33Австрия1135
34Ямайка1124
34Сербия1124
34Дания1124
37Норвегия1113
37Бельгия1113
39Тунис1102
39Польша1102
41Турция1023
41Ирландия1023
41Израиль1023
44Эстония1012
44Узбекистан1012
44Фиджи1012
44Белоруссия1012
48Иран1001
48Таиланд1001
48Филиппины1001
48Бермудские острова1001
48Латвия1001
48Пуэрто-Рико1001
48Эфиопия1001
55Куба0224
56Колумбия0213
57Доминиканская республика0202
58Украина0156
59Монголия0123
59Индонезия0123
61Уганда0112
61Сан-Марино0112
61Португалия0112
61Индия0112
65Болгария0101
65Туркмения0101
65Иордания0101
65Северная Македония0101
69Казахстан0033
69Мексика0033
71Египет0022
71Азербайджан0022
73Аргентина0011
73Кувейт0011
73Кот-д'Ивуар0011
73Финляндия0011
73Малайзия0011

 

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