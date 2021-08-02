Грек Тентоглу стал олимпийским чемпионом в прыжках в длину

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Греческий легкоатлет Милтиадис Тентоглу завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в длину.
Победитель в лучшей попытке показал результат 8,41 метра. Второе место занял кубинец Хуан Мигель Эчеваррия, который прыгнул на такое же расстояние. Грек опередил кубинца, так как во второй лучшей попытке показал результат 8,15 метра, а его соперник - 8,09 метра. Бронзу завоевал представитель Кубы Майкель Массо (8,21).
Тентоглу 23 года. Он является чемпионом Европы 2018 года и победителем европейских первенств 2019 и 2021 годов в помещении. 22-летний Эчеваррия становился бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.
В медальном зачете Олимпиады лидирует команда Китая, завоевавшая 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (20-23-16), третьими идут японцы (17-5-9). Российская команда располагается на пятой строчке (12-19-13).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|24
|14
|13
|51
|2
|США
|20
|24
|16
|60
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Италия
|4
|8
|15
|27
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|4
|11
|19
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Эквадор
|2
|0
|0
|2
|21
|Катар
|2
|0
|0
|2
|21
|Греция
|2
|0
|0
|2
|25
|Испания
|1
|3
|3
|7
|26
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|27
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|27
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|27
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|30
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|30
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|30
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|33
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|34
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|34
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|34
|Дания
|1
|1
|2
|4
|37
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|37
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|39
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|39
|Польша
|1
|1
|0
|2
|41
|Турция
|1
|0
|2
|3
|41
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|41
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|44
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|44
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|44
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|44
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|48
|Иран
|1
|0
|0
|1
|48
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|48
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|48
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|48
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|48
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|48
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|55
|Куба
|0
|2
|2
|4
|56
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|57
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|58
|Украина
|0
|1
|5
|6
|59
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|59
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|61
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|61
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|61
|Индия
|0
|1
|1
|2
|65
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|65
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|65
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|65
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|69
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|69
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|71
|Египет
|0
|0
|2
|2
|71
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|73
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|73
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|73
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|73
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|73
|Малайзия
|0
|0
|1
|1