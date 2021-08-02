Грек Тентоглу стал олимпийским чемпионом в прыжках в длину

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Греческий легкоатлет Милтиадис Тентоглу завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в длину.

Победитель в лучшей попытке показал результат 8,41 метра. Второе место занял кубинец Хуан Мигель Эчеваррия, который прыгнул на такое же расстояние. Грек опередил кубинца, так как во второй лучшей попытке показал результат 8,15 метра, а его соперник - 8,09 метра. Бронзу завоевал представитель Кубы Майкель Массо (8,21).

Тентоглу 23 года. Он является чемпионом Европы 2018 года и победителем европейских первенств 2019 и 2021 годов в помещении. 22-летний Эчеваррия становился бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

В медальном зачете Олимпиады лидирует команда Китая, завоевавшая 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (20-23-16), третьими идут японцы (17-5-9). Российская команда располагается на пятой строчке (12-19-13).