Пуэрториканка Камачо-Куинн стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 метров с барьерами

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Представительница Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 100 метров с барьерами.
Победительница показала результат 12,37 секунды. Второе место заняла американка Кендра Харрисон (+0,15), третьей стала Меган Таппер из Ямайки (+0,18).
Представители Пуэрто-Рико завоевали вторую золотую олимпийскую медаль в истории. Первой олимпийской чемпионкой из этой страны в 2016 году стала теннисистка Моника Пуиг.
Камачо-Куинн 24 года. Ранее она не входила в тройку призеров на чемпионатах мира или Олимпиадах.
В медальном зачете Олимпиады лидирует команда Китая, завоевавшая 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (20-24-16), третьими идут японцы (17-5-9). Российская команда располагается на пятой строчке (12-19-13).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|24
|14
|13
|51
|2
|США
|20
|24
|16
|60
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Италия
|4
|8
|15
|27
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|4
|11
|19
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Эквадор
|2
|0
|0
|2
|21
|Катар
|2
|0
|0
|2
|21
|Греция
|2
|0
|0
|2
|25
|Испания
|1
|3
|3
|7
|26
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|27
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|27
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|27
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|30
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|30
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|30
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|33
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|34
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|34
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|34
|Дания
|1
|1
|2
|4
|37
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|37
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|39
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|39
|Польша
|1
|1
|0
|2
|41
|Турция
|1
|0
|2
|3
|41
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|41
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|44
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|44
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|44
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|44
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|48
|Иран
|1
|0
|0
|1
|48
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|48
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|48
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|48
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|48
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|48
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|55
|Куба
|0
|2
|2
|4
|56
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|57
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|58
|Украина
|0
|1
|5
|6
|59
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|59
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|61
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|61
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|61
|Индия
|0
|1
|1
|2
|65
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|65
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|65
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|65
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|69
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|69
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|71
|Египет
|0
|0
|2
|2
|71
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|73
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|73
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|73
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|73
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|73
|Малайзия
|0
|0
|1
|1