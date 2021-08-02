Пуэрториканка Камачо-Куинн стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 метров с барьерами

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Представительница Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 100 метров с барьерами.

Победительница показала результат 12,37 секунды. Второе место заняла американка Кендра Харрисон (+0,15), третьей стала Меган Таппер из Ямайки (+0,18).

Представители Пуэрто-Рико завоевали вторую золотую олимпийскую медаль в истории. Первой олимпийской чемпионкой из этой страны в 2016 году стала теннисистка Моника Пуиг.

Камачо-Куинн 24 года. Ранее она не входила в тройку призеров на чемпионатах мира или Олимпиадах.

В медальном зачете Олимпиады лидирует команда Китая, завоевавшая 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (20-24-16), третьими идут японцы (17-5-9). Российская команда располагается на пятой строчке (12-19-13).