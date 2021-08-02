Сборная США в седьмой раз стала обладателем Кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 2 августа. Сборная США по футболу победила в дополнительное время сборную Мексики со счетом 1:0 в финальном матче Кубка КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Единственный гол на 117-й минуте забил Майлз Робинсон.

Сборная США в седьмой раз стала обладателем трофея. Чаще победителями турнира становились только мексиканцы (11 побед). В 2019 году команды также играли друг с другом в финале, тогда с аналогичным счетом победу одержала сборная Мексики.

Турнир проходил в США с 10 июля по 1 августа.