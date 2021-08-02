Россиянка Велиева не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира по борьбе

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянка Ханум Велиева уступила представительнице Монголии Соронзонболдын Батцэцэг со счетом 5:8 в четвертьфинале олимпийского турнира по борьбе в весовой категории до 68 кг.

На Олимпиаде в Токио действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали.

Велиевой 22 года, она является чемпионкой Европы (2020). Также в ее активе серебряная медаль европейского первенства (2021).

С дебюта женских соревнований по борьбе на Олимпийских играх 2004 года российские спортсменки завоевали семь медалей. Наталья Воробьева является единственной спортсменкой в истории России, которой удалось выиграть олимпийское золото в борьбе. Серебряными призерами становились Гюзель Манюрова (2004), Алена Карташова (2008), Наталья Воробьева (2016) и Валерия Коблова (2016). Бронзовые награды завоевывали Любовь Волосова (2012) и Екатерина Букина (2016).

Олимпиада завершится 8 августа.