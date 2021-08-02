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XXXII летние Олимпийские игры

Каменский вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений

Россиянин занял первое место в квалификации, набрав 1 183 очка

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский вышел в финал олимпийского турнира по стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.

Каменский занял первое место в квалификации, набрав 1 183 очка. В финал, который состоится позднее в понедельник (начало - в 10:50 мск), прошли восемь лучших спортсменов.

На Олимпийских играх в Токио Каменский завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой.

Каменскому 33 года, он является также серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016). На его счету две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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