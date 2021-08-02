Россияне Лешуков и Семенов вышли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили чилийцев Эстебана и Марко Гримальтов в матче 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Встреча закончилась со счетом 21:16, 21:16 в пользу россиян. Ранее российские волейболисты заняли первое место в группе А, одержав три победы и не проиграв ни одного сета.

В четвертьфинальном матче Лешуков и Семенов встретятся с норвежцами Андреасом Молом и Кристианом Сёрумом. Ранее россияне встречались с норвежской парой на групповом этапе и одержали победу в двух сетах. Четвертьфинальные матчи состоятся 4 августа.

Также в 1/8 финала участвует еще одна российская пара - Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Они встретятся с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой позднее в понедельник (начало - 12:00 мск).

Финал пройдет 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.