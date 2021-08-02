Индонезийки Рахаю и Полий стали олимпийскими чемпионками по бадминтону в парном разряде

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Представительницы Индонезии Грейсия Полий и Априяни Рахаю обыграли китаянок Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань, завоевав золотые медали в олимпийском турнире по бадминтону в парном разряде.
Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:19, 21:15) в пользу индонезиек. Обладательницами бронзовых наград стали Ким Со Ён и Гон И Ён из Южной Кореи.
Полий и Рахаю завоевали первую золотую медаль для сборной Индонезии на этих Играх. На счету индонезийской команды одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.
Лидирует в медальном зачете сборная Китая (24 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из США (20-24-16), третьими - атлеты из Японии (17-5-9).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|24
|15
|14
|53
|2
|США
|20
|24
|16
|60
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|6
|10
|6
|22
|8
|Южная Корея
|5
|4
|9
|18
|9
|Италия
|4
|8
|15
|27
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|4
|11
|19
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Эквадор
|2
|0
|0
|2
|21
|Катар
|2
|0
|0
|2
|21
|Греция
|2
|0
|0
|2
|25
|Испания
|1
|3
|3
|7
|26
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|27
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|27
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|27
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|30
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|30
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|30
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|33
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|34
|Индонезия
|1
|1
|2
|4
|34
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|34
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|34
|Дания
|1
|1
|2
|4
|38
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|38
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|40
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|40
|Польша
|1
|1
|0
|2
|42
|Турция
|1
|0
|2
|3
|42
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|42
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|45
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|45
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|45
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|45
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|49
|Иран
|1
|0
|0
|1
|49
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|49
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|49
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|49
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|49
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|49
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|56
|Куба
|0
|3
|2
|5
|57
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|59
|Украина
|0
|1
|5
|6
|60
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|61
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|61
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|61
|Индия
|0
|1
|1
|2
|65
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|65
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|65
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|65
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|69
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|69
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|71
|Египет
|0
|0
|2
|2
|71
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|73
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|73
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|73
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|73
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|73
|Малайзия
|0
|0
|1
|1