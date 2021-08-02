Индонезийки Рахаю и Полий стали олимпийскими чемпионками по бадминтону в парном разряде

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Представительницы Индонезии Грейсия Полий и Априяни Рахаю обыграли китаянок Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань, завоевав золотые медали в олимпийском турнире по бадминтону в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:19, 21:15) в пользу индонезиек. Обладательницами бронзовых наград стали Ким Со Ён и Гон И Ён из Южной Кореи.

Полий и Рахаю завоевали первую золотую медаль для сборной Индонезии на этих Играх. На счету индонезийской команды одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.

Лидирует в медальном зачете сборная Китая (24 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из США (20-24-16), третьими - атлеты из Японии (17-5-9).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.