Француз Кикампуа завоевал золото Олимпиады в стрельбе из пистолета с 25 м

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Француз Жан Кикампуа завоевал золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров.

Кикампуа в финале набрал 34 очка, повторив олимпийский рекорд, установленный представителем Кубы Леурисом Пупо на Играх в Лондоне. Пупо на соревнованиях в Токио завоевал серебряную награду, бронза досталась китайцу Ли Юэхуну.

Россиянин Леонид Екимов не смог выйти в финал, заняв 11-е место в квалификации.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 24 золотые, 15 серебряных и 14 бронзовых наград. Вторыми идут американцы (20-24-16), третьими - японцы (17-5-9). Сборная России располагается на пятой строчке (12-19-13).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.