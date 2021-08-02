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XXXII летние Олимпийские игры

Француз Кикампуа завоевал золото Олимпиады в стрельбе из пистолета с 25 м

Серебро в активе кубинца Леуриса Пупо, бронза на счету китайца Ли Юэхуна
Жан Кикампуа AP Photo/Alex Brandon
Описание
Жан Кикампуа
© AP Photo/Alex Brandon

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Француз Жан Кикампуа завоевал золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров.

Кикампуа в финале набрал 34 очка, повторив олимпийский рекорд, установленный представителем Кубы Леурисом Пупо на Играх в Лондоне. Пупо на соревнованиях в Токио завоевал серебряную награду, бронза досталась китайцу Ли Юэхуну.

Россиянин Леонид Екимов не смог выйти в финал, заняв 11-е место в квалификации.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 24 золотые, 15 серебряных и 14 бронзовых наград. Вторыми идут американцы (20-24-16), третьими - японцы (17-5-9). Сборная России располагается на пятой строчке (12-19-13).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай24151453
2США20241660
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия12191344
6Великобритания10101232
7Франция610622
8Южная Корея54918
9Италия481527
10Нидерланды47617
11Германия441119
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
21Эквадор2002
21Катар2002
21Греция2002
25Испания1337
26Грузия1315
27Румыния1304
27Швеция1304
27Венесуэла1304
30ЮАР1203
30Гонконг1203
30Словакия1203
33Австрия1135
34Индонезия1124
34Ямайка1124
34Сербия1124
34Дания1124
38Норвегия1113
38Бельгия1113
40Тунис1102
40Польша1102
42Турция1023
42Ирландия1023
42Израиль1023
45Эстония1012
45Узбекистан1012
45Фиджи1012
45Белоруссия1012
49Иран1001
49Таиланд1001
49Филиппины1001
49Бермудские острова1001
49Латвия1001
49Пуэрто-Рико1001
49Эфиопия1001
56Куба0325
57Колумбия0213
58Доминиканская республика0202
59Украина0156
60Монголия0123
61Уганда0112
61Сан-Марино0112
61Португалия0112
61Индия0112
65Болгария0101
65Туркмения0101
65Иордания0101
65Северная Македония0101
69Казахстан0033
69Мексика0033
71Египет0022
71Азербайджан0022
73Аргентина0011
73Кувейт0011
73Кот-д'Ивуар0011
73Финляндия0011
73Малайзия0011

 

Теги
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