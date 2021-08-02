Российские гандболистки обыграли испанок в последнем матче группового этапа на Олимпиаде

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Испании со счетом 34:31 в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира по гандболу и заняла второе место в группе В.

На 46-й минуте Виктория Калинина стала первым вратарем в истории сборной России, которая сумела отличиться на Олимпийских играх.