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XXXII летние Олимпийские игры

Российские гандболистки обыграли испанок в последнем матче группового этапа на Олимпиаде

Встреча завершилась со счетом 34:31 в пользу россиянок

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Испании со счетом 34:31 в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира по гандболу и заняла второе место в группе В.

На 46-й минуте Виктория Калинина стала первым вратарем в истории сборной России, которая сумела отличиться на Олимпийских играх.

Ранее российская команда обеспечила себе выход в плей-офф. По ходу группового турнира россиянки сыграли вничью с бразильянками (24:24), уступили шведкам (24:36), обыграли венгерок (38:31) и француженок (28:27). Российская команда заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков. Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее.

Четвертьфинальные матчи состоятся 4 августа.

Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также российские гандболистки имеют в активе серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, являются четырехкратными чемпионками мира, серебряными призерами мирового первенства, двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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