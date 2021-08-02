Российские гандболистки обыграли испанок в последнем матче группового этапа на Олимпиаде

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Испании со счетом 34:31 в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира по гандболу и заняла второе место в группе В.
На 46-й минуте Виктория Калинина стала первым вратарем в истории сборной России, которая сумела отличиться на Олимпийских играх.
Виктория Калинина забила ПЕРВЫЙ вратарский гол для нашей сборной на Олимпиадах— Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021
Наслаждайся моментом, который вошел в историю pic.twitter.com/CMUIJ6LdoV
Ранее российская команда обеспечила себе выход в плей-офф. По ходу группового турнира россиянки сыграли вничью с бразильянками (24:24), уступили шведкам (24:36), обыграли венгерок (38:31) и француженок (28:27). Российская команда заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков. Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее.
Четвертьфинальные матчи состоятся 4 августа.
Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также российские гандболистки имеют в активе серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, являются четырехкратными чемпионками мира, серебряными призерами мирового первенства, двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.