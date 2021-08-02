Российские волейболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира с четвертого места в группе

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Турции в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (21:25, 25:23, 25:23, 15:25, 15:10) в пользу турецких волейболисток.

Во время тай-брейка две турецкие волейболистки столкнулись друг с другом лицами при приеме мяча. Одной из них в течение нескольких минут оказывал помощь медицинский персонал.

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших сборных из каждой группы выходят в плей-офф. Сборные России и Турции выступали в группе B с командами Аргентины, Италии, Китая и США. Российские волейболистки с тремя победами и двумя поражениями заняли четвертое место, набрав девять очков. Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее.

Ранее сборная России победой над командой США (3-0) гарантировала себе место в плей-офф. Россиянки победили аргентинских (3-0) и китайских (3-2) волейболисток, а также потерпели поражение от сборной Италии (0-3).

Четвертьфинальные встречи пройдут 4 августа. Финал женского турнира состоится 8 августа - в заключительный день Олимпийских игр. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Игр (2000, 2004).