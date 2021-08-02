Матыцин: у россиян на Олимпиаде есть потенциал подняться выше в медальном зачете

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио могут подняться выше занимаемого на данный момент пятого места в неофициальном медальном зачете, у них есть потенциал для этого. Такое мнение на заседании оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В заседании принимают участие представители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Заседание проходит в онлайн-формате, его участники из Токио подключились по видеосвязи.

"Игры как никогда осложнены требованиями, связанными с ковидом, - сказал Матыцин. - Надеемся, что настрой команды сохранится до конца Игр. Хочу выразить признательность всем за очень тяжелый профессиональный труд, все работают слаженно, как одна команда. Спасибо ФМБА за внимание, контроль, восстановление спортсменов, спасибо СМИ - позитивная поддержка как никогда важна, она помогает спортсменам преодолеть многие сложности".

"Завершены соревнования по 17 видам. Сборная занимает пятое место, но надеемся, что у нас еще есть потенциал. Дистанция от золота до серебра - сотые доли, 21 российский олимпийский чемпион, 67 удостоены серебра и бронзы", - продолжил министр.

Матыцин назвал фантастическим успех Виталины Бацарашкиной (стрельба), Евгения Рылова (плавание) и Софии Поздняковой (фехтование), которые завоевали на Играх в Токио по две золотые медали. "Каждая медаль - это маленький подвиг. Очень рады за исторические победы в гимнастике, тхэквондо, порадовали теннисисты и фехтовальщики. Все заслуживают благодарности - и спортсмены, и тренеры", - подчеркнул он.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 44 медали - 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. Игры завершатся 8 августа.