Российский гимнаст Аблязин не смог завоевать медаль Олимпиады в упражнениях на кольцах

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Китаец Лю Ян выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на Олимпийских играх в Токио. Российский гимнаст Денис Аблязин занял шестое место в финале.

Китайский спортсмен показал результат 15,500 балла. Серебро также завоевал представитель Китая Ю Хао (15,300), бронзу - грек Элефтериос Петруниас (15,200). Аблязин набрал 14,833 балла.

Лю Яну 26 лет, он является двукратным чемпионом мира (2014), а также бронзовым призером Олимпийских игр (2016).

Сборная Китая завоевала 26 золотых медалей и продолжает лидировать в медальном зачете. Также на счету китайских спортсменов 16 серебряных и 14 бронзовых наград. На втором месте идут американцы (20-24-16), третьи - японцы (17-5-9). Российские спортсмены занимают пятое место (12-19-13). Олимпиада завершится 8 августа.