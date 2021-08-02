Гимнастка Байлз примет участие в финале Олимпийских игр в упражнениях на бревне

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Американская гимнастка Симона Байлз выступит в финале соревнований на бревне на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба сборной США по гимнастике.

27 июля Байлз из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве снялась после первого упражнения в командном многоборье, позднее она отказалась от выступления в личном многоборье, а также в упражнениях на брусьях и опорном прыжке.

Финал соревнований на бревне пройдет во вторник.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.