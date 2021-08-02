Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили испанцев Адриана Гавиру и Пабло Эрреру в матче 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Встреча закончилась со счетом 22:20, 21:17 в пользу россиян. В четвертьфинале Красильников и Стояновский сыграют с победителями матча, в котором американцы Джейкоб Гибб и Три Борн встретятся с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером.

Ранее россияне Илья Лешуков и Константин Семенов также вышли в четвертьфинал, обыграв чилийцев Эстебана и Марко Гримальтов. Матчи 1/4 финала состоятся 4 августа.

Полуфиналы пройдут 5 августа, матч за третье место и финал - 7 августа. Олимпиада завершится 8 августа.