Британские жокеи выиграли золото в командном турнире на Олимпиаде

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Британские жокеи завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

Второе место заняла сборная Австралии, третье - команда Франции.

В командных соревнованиях участвовали три жокея от каждой сборной. Они соревновались в выездке, кроссе и конкуре. Троеборье проходило на протяжении четырех дней, из которых два дня - выездка, а следующие два дня - кросс и конкур.

На Олимпиаде 2016 года победу одержала сборная Франции.

Сборная Великобритании завоевала 11-ю золотую медаль и занимает шестое место в медальном зачете Олимпиады в Токио, также в ее активе 10 серебряных и 12 бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (28-16-14), вторые - американцы (21-24-16), третьи - японцы (17-5-10). Российские спортсмены занимают пятое место (12-20-15).

Олимпиада завершится 8 августа.