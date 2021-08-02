Хозов: проживание вдали от Олимпийской деревни является плюсом для велогонщиков

ИДЗУ /Япония/, 2 августа. /ТАСС/. Проживание вдали от Олимпийской деревни является, скорее, положительным моментом для велогонщиков. Об этом сообщил журналистам тренер российской сборной по велотреку Владимир Хозов.

В понедельник стартовали соревнования на велотреке. Велодром находится в Идзу (префектура Сидзуока). Добраться до него из Токио можно на машине или скоростным поездом.

"Я бы сказал, что это [расстояние до Олимпийской деревни] больше плюс, чем минус. У нас чисто велосипедный закрытый кружок получается, где все лица знакомые, нет никаких очередей, нет никакого сумасшествия в связи с обменом значками", - сказал он.

По мнению Дарьи Шмелевой, единственный небольшой минус в том, что нельзя увидеть звезд спорта. Но при этом девушки приехали "себя показать, а не на других посмотреть". В удалении от основной Олимпийской деревни комфортнее жить тем, кого отвлекает суета и динамичность деревни, кому мешает сосредоточиться, уверена Анастасия Войнова.