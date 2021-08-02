Фотовыставка, посвященная 110-летию футбольного ЦСКА, открылась у здания ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "110 лет ПФК ЦСКА - мгновения великой истории" открылась в понедельник в сквере на Тверском бульваре напротив здания ТАСС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На выставке представлены фотографии, отражающие яркие моменты истории клуба - от момента ее основания Обществом любителей лыжного спорта (ОЛЛС) до завоевания первым среди российских клубов еврокубка - Кубка УЕФА в мае 2005 года. Выставка продлится до 31 августа, вход свободный. В ее открытии приняли участие генеральный директор клуба Роман Бабаев, главный тренер Алексей Березуцкий, капитан команды Игорь Акинфеев, а также ветераны ЦСКА.

Днем рождения клуба является 27 августа. В 1911 году футбольная команда, созданная ОЛЛС, провела первый официальный матч и обыграла команду "Вега" со счетом 6:2. В советское время ЦСКА семь раз становился чемпионом СССР и пять раз завоевал Кубок СССР. В российской истории армейцы шесть раз выиграли чемпионат страны, по семь раз становились обладателями Кубка и Суперкубка России, а также выиграли Кубок УЕФА. ЦСКА является единственным российским клубом, получившим все три национальных трофея на вечное хранение.