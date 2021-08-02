Пловец Колесников заявил, что постарается завоевать золото на следующей Олимпиаде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Серебряный и бронзовый призер Олимпиады в Токио по плаванию Климент Колесников постарается завоевать золото следующих Олимпийских игр. Об этом спортсмен рассказал журналистам после прибытия в Москву из Токио.

Колесников завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине и стал бронзовым призером на 100-метровке вольным стилем.

"Доволен своим результатом, безусловно, - сказал Колесников. - Конечно, всегда ожидания превышают реальность, но я доволен результатом. Возможно, что ожидания оправдаются потом. Пока что в планах отдохнуть, где-то дней 20, а дальше будем готовиться к чемпионату Европы и мира".

"Следующие Олимпийские игры? Конечно, хочется большего. Поэтому буду стараться изо всех сил завоевать золото", - добавил Колесников.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.