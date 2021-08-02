Гимнаст Нагорный нацелен продолжить карьеру, чтобы выступить на Олимпиаде-2024

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный намерен продолжить спортивную карьеру, чтобы принять участие в следующих Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В понедельник Нагорный занял пятое место в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио, ранее гимнаст стал седьмым в вольных упражнениях. В индивидуальном многоборье гимнаст выиграл бронзовую медаль, а в составе российской сборной Нагорный выиграл золотую медаль в командном многоборье.

"До следующей Олимпиады 2,5 года, есть смысл заканчивать? Когда есть силы, есть здоровье, надо работать. На следующий цикл меняется команда - пять человек. Почему бы нет, идеальный вариант", - сказал Нагорный.