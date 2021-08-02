Гимнасту Нагорному очень обидно, что Аблязина лишили олимпийского золота в опорном прыжке

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Лидер сборной России по спортивной гимнастике Никита Нагорный признался, что испытывает большую досаду оттого, что из-за непонятных спортсменам правил его товарищ по команде Денис Аблязин лишился золотой олимпийской медали в финале опорного прыжка. Об этом Нагорный рассказал журналистам.

Аблязин набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733).

"Знаю, что раньше существовало правило делить медали в случае одинакового результата, но с 2015 года лучшее исполнение давало преимущество - кто лучше сделал, тот и выиграл. А сейчас мы приехали в Токио, и нам тут как-то непонятно объясняют. У девочек делят, потом бац - не делят", - сказал Нагорный.

"Такие ситуации в гимнастике случаются, но для нас это нонсенс. Но по тем правилам, которые мы знаем, Денис - олимпийский чемпион. Обидно, что именно с ним такое случилось. Хотелось бы для нашей страны завоевать золотую медаль", - добавил Нагорный, который также заметил, что судьи могут вносить корректировки в правила даже накануне соревнований.