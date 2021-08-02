В федерации футбола Украины заявили, что Шевченко хочет сосредоточиться на клубной работе

ТАСС, 2 августа. Андрей Шевченко покинул сборную Украины по футболу, чтобы сконцентрироваться на работе в клубе. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

1 августа Шевченко объявил о прекращении работы со сборной в связи с истечением контракта.

"30 июля 2021 года закончился контракт между УАФ и тренерским штабом сборной Украины во главе с Андреем Шевченко. Специалист неоднократно заявлял в своих интервью, что после чемпионата Европы хочет перейти на клубную работу. УАФ выражает безмерную благодарность Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в течение этих пяти лет, за которые сборная Украины вышла на новый уровень развития и показала лучшее выступление на чемпионатах Европы, заняв место в восьмерке лучших команд. На 9 сентября запланировано заседание исполкома УАФ, на котором будет принято решение касательно нового тренерского штаба сборной", - говорится в заявлении УАФ.

Шевченко 44 года, он возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Под его руководством команда одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. В июне сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, пробившись на турнир с первого места в квалификационном раунде.

В период игровой карьеры Шевченко выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". В составе "Милана" украинец становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В "Челси" он становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В "Динамо" Шевченко пять раз выигрывал чемпионат Украины и три раза - Кубок страны.