ЦСКА пока не планирует приобретать футболистов в летнее трансферное окно

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА не планирует приобретать новых игроков в текущее трансферное окно. Об этом журналистам сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

"Трансферы "на вход" вряд ли будут, есть количественный перебор игроков, в том числе легионеров. У нас еще не все задачи по трудоустройству футболистов, которые находятся в обойме, решены, поэтому вряд ли могут быть какие-то внутренние трансферы. Не хотел бы говорить конкретно, это те футболисты, которые получают недостаточно игровой практики, есть несколько фамилий, но было бы некорректно останавливаться на каждой из них", - сказал Бабаев.

Летом состав ЦСКА пополнили полузащитник Максим Мухин, перешедший из московского "Локомотива", и нападающий Антон Заболотный, у которого истек срок контракта с "Сочи". По данным портала Transfermarkt, за 19-летнего хавбека армейцы заплатили €170 тыс., а 30-летний форвард достался клубу бесплатно. Перед стартом сезона-2021/22 по истечении контракта клуб покинул 18-летний защитник Никита Котин, также армейцы отдали в аренду сразу пятерых игроков - вратаря Илью Помазуна (екатеринбургский "Урал"), нападающих Илью Шкурина (киевское "Динамо"), Гочу Гогричиани (ивановский "Текстильщик"), Виталия Жиронкина (астраханский "Волгарь") и Арнора Сигурдссона (итальянская "Венеция").

Также Бабаев прокомментировал сообщения о возможном уходе нескольких игроков московского "Локомотива" и переходе в состав ЦСКА полузащитника железнодорожников Антона Миранчука. "Мне об этом ничего не известно, не знаю, насколько это соответствует действительности, пока мы слышали только про [Гжегожа] Крыховяка. Если этим ограничится, я бы не назвал это распродажей. На мой взгляд, это достаточно удачный трансфер, с учетом того, что это возрастной футболист с достаточно высокой, насколько мне известно, зарплатой, у которого через год истекает контракт. Гипотетически нет смысла обсуждать переход Антона Миранчука, это хороший и молодой игрок национальной сборной, думаю, с соответствующей трансферной стоимостью", - добавил Бабаев.

ЦСКА после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав три очка. В третьем туре армейцы в гостях сыграют с московским "Динамо". Матч состоится 8 августа на "ВТБ-Арене", начало игры - в 20:00 мск.