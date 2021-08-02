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XXXII летние Олимпийские игры

Российским синхронисткам на Олимпиаде по ошибке включили чужую музыку

Из-за неполадок спортсменки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина EPA-EFE/Patrick B. Kraemer
Описание
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина
© EPA-EFE/Patrick B. Kraemer

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. В начале выступления российского дуэта синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в предварительной произвольной программе на Олимпийских играх в Токио отключилась музыка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Из-за неполадок с музыкой спортсменки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду. Как выяснилось позднее, российским спортсменкам поставили неверную музыку, в связи с чем ее отключили.

Медали среди дуэтов будут разыграны 4 августа

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