Российским синхронисткам на Олимпиаде по ошибке включили чужую музыку

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. В начале выступления российского дуэта синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в предварительной произвольной программе на Олимпийских играх в Токио отключилась музыка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Из-за неполадок с музыкой спортсменки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду. Как выяснилось позднее, российским спортсменкам поставили неверную музыку, в связи с чем ее отключили.

Медали среди дуэтов будут разыграны 4 августа