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Лига конференций

"Сочи" и "Рубин" узнали соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги конференций

Российским клубам для выхода в раунд плей-офф необходимо преодолеть третий отборочный раунд

ТАСС, 2 августа. Российский футбольный клуб "Сочи" в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет за право выступить в групповой стадии турнира с победителем пары "Санта-Клара" (Португалия) - "Олимпия" (Словения).

Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

"Рубин" встретится с победителем противостояния РФШ (Латвия) - "Гент" (Бельгия).

"Сочи" и "Рубину" для выхода в раунд плей-офф необходимо преодолеть третий отборочный раунд Лиги конференций. На этой стадии команда из Краснодарского края сыграет с сербским "Партизаном", "Рубин" проведет две встречи с польским "Ракувом". Матчи состоятся 5 и 12 августа.

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