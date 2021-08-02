Марокканец Эль-Баккали победил в беге на 3 000 м с препятствиями на Олимпиаде

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Марокканский легкоатлет Суфиан Эль-Баккали стал первым в беге на 3 000 м с препятствиями на Олимпийских играх в Токио.

25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 8 минут 8,90 секунды. Второе место занял Ламеча Гирма из Эфиопии (8.10,38), третьим стал кениец Бенджамин Киген (8.11,45). Российские спортсмены не принимали участия в забеге.

Эль-Баккали является серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.