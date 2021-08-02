Для посещения матчей Арабского кубка ФИФА в Катаре потребуется паспорт болельщика

ТАСС, 2 августа. Болельщики смогут попасть на матчи футбольного Арабского кубка - 2021 только при наличии паспорта болельщика (Fan ID). Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Турнир пройдет с 30 ноября по 18 декабря, в нем примут участие 16 сборных.

"Для посещения матчей Арабского кубка - 2021 и для въезда в Катар из других стран необходимо иметь номер одобренной заявки. Всем болельщикам необходимо будет получить физическую смарт-карту Fan ID в сервисном центре Fan ID в Катаре. Информация по процессу подачи заявки и получению Fan ID будет доступна позднее. Операции с Fan ID контролируются и осуществляются властями Катара, Международная федерация футбола (ФИФА) не несет ответственности за использование и подачу заявок и выдачу Fan ID", - говорится в заявлении пресс-службы.

Катар примет чемпионат мира 2022 года. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах. Предыдущий чемпионат мира прошел в России в 2018 году.