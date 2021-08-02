Пресс-атташе сборной России по футболу объявил об уходе после шести лет работы с командой

ТАСС, 2 августа. Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров покинул занимаемый пост после шести лет работы с командой. Об этом Владимиров написал на своей странице в социальной сети Facebook.

В РФС Владимиров работает с 2006 года. В сборной России в качестве пресс-атташе - с сентября 2015 года.

"В моей жизни завершился очень важный и незабываемый профессиональный этап, - написал Владимиров. - Я покидаю Российский футбольный союз, где в общей сложности на разных позициях отработал более 15 лет. Шесть последних из них я выполнял функции пресс-атташе национальной сборной России, в моем активе здесь 71 матч, начиная с домашней игры со Швеций в сентябре 2015-го и заканчивая матчем в Копенгагене на прошедшем Евро".

"Естественно, в памяти осталось очень много всевозможных интересных событий, главное из которых - чемпионат мира 2018 года. Быть частью национальной команды на домашнем турнире такого масштаба - это уникальный момент, который стоит дорогого. Всех, с кем сотрудничал за это время, искренне благодарю", - добавил бывший пресс-атташе сборной России.

Владимиров работал в сборной России с двумя главными тренерами - Леонидом Слуцким (2015-2016) и Станиславом Черчесовым (2016-2021). 23 июля РФС объявил о назначении на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина, контракт с 52-летним специалистом был подписан 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода новый наставник национальной команды будет совмещать посты в сборной и "Ростове", в котором он работает с декабря 2017 года.