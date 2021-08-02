Российские синхронистки лидируют после произвольной программы предварительного раунда Игр

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место по итогам произвольной программы в предварительном раунде соревнований среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки набрали 97,9000 балла. Второе место заняла команда Китая (96,2333), третье - сборная Украины (94,9333). В начале выступления дуэта российских синхронисток отключилась музыка. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

Техническая программа предварительного раунда у дуэтов пройдет 3 августа.

Ромашиной 31 год, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. На счету 27-летний Колесниченко одна золотая награда Олимпийских игр, 16 побед на чемпионатах мира и 11 - на чемпионатах Европы.

Финальные соревнования у дуэтов пройдут 4 августа. Олимпиада завершится 8 августа.